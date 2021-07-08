МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Практически 95% американцев намерены бросить работу, показал недавний опрос сервиса по трудоустройству Monster.com.

The Business Insider со ссылкой на данные исследования пишет, что многие респонденты назвали главной причиной желания уволиться эмоциональное выгорание.

Вторая по популярности причина: отсутствие перспектив для карьерного роста.

В то же время большинство участников опроса — 66% — уверены, что смогут найти другую работу. Одновременно с этом 92% рассказали, что мечтают сменить сферу деятельности.