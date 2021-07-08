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Китай решил навредить собственным гигантам
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Намерения китайских властей ужесточить надзор за бизнесом, вышедшим на иностранные биржи, навредит перспективам листинга местных компаний в США. Как пишет Reuters, в будущем это... ПРАЙМ, 08.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Намерения китайских властей ужесточить надзор за бизнесом, вышедшим на иностранные биржи, навредит перспективам листинга местных компаний в США. Как пишет Reuters, в будущем это может сказаться на их рыночной стоимости.
Напомним, что власти Китая 6 июля объявили о решении усилить контроль над всеми китайскими компаниями, чьи акции торгуются на биржах за рубежом. Они также намерены изменить правила, касающиеся передачи персональных данных в другие государства.
За несколько дней до этого Пекин начал расследование в отношении местного технологического гиганта, агрегатора такси Didi: компания не так давно вышла на нью-йоркскую биржу. После решения властей Китая ее акции рухнули на 27%.
Сейчас активность предприятий Китая, которые готовятся к первоначальному публичному предложению (IPO), замедлится, прогнозируют специалисты.