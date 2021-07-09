МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в июне вырос на 1,1% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.

Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,2%, при том, что в мае CPI показал рост на 1,3%. Рост CPI за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,5%.

CPI в городах в июне вырос на 1,2%, а в сельской местности – на 0,7%. Цены на продовольственные товары в июне упали на 1,7%, на непродовольственные – выросли на 1,7%, цены на потребительские товары выросли на 1,1%, на услуги — на 1,0%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем CPI снизился на 0,4%. Цены на продовольственные товары по сравнению с маем упали на 2,2%, на непродовольственные — на 0,6%. Потребительские товары подешевели на 0,6%, услуги — на 0,1%.

Цены на свежие фрукты в июне в годовом выражении выросли на 3,1%, свежие овощи и зелень – на 0,1%, на молочную продукцию — на 2,2%, яйца подорожали на 17,9%, продукция водного промысла – на 14,2%, при этом цены на мясо упали на 19,5%, свинина подешевела на 36,5%. Алкоголь подорожал на 2,7%.

Если же сравнивать с показателями мая этого года, то за месяц цены на молочную продукцию выросли на 0,1%, на фрукты упали на 4,5%, овощи и зелень подешевели на 2,3%, яйца — на 0,6%, продукция водного промысла выросла в цене на 0,1%, цены на мясо снизились на 7,6%, свинина подешевела на 13,6%. Алкоголь подорожал на 0,3%.

Услуги здравоохранения в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,3%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,5%, на транспорт и связь — на 5,8%, на жилье — на 0,9%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении вырос на 8,8% против 9,0% месяцем ранее, совпав с прогнозами аналитиков.

По итогам 2020 года инфляция в Китае составила 2,5%, хотя власти ожидали роста в 3,5%. Согласно официальному прогнозу, в 2021 году CPI составит около 3%.