МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-мае нарастила оборот торговли с ключевыми партнерами, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Профицит внешней торговли России в январе-мае вырос на 8,1%

ЕС

Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-мае вырос на 23,5% в годовом выражении и составил 98,729 миллиарда долларов. В том числе экспорт из РФ в Евросоюз вырос на 22,2%, составив 62,331 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС увеличился на 25,6% — до 36,398 миллиарда.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ выросла до 35,7% с 35,6% годом ранее.

США

Оборот торговли России и США в отчетном периоде составил 13,086 миллиарда долларов, увеличившись на 24,1% в годовом выражении.

Экспорт из России в США составил 6,093 миллиарда долларов (рост на 26%), импорт в РФ из Штатов — 6,993 миллиарда (рост на 22,4%).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период осталась на уровне показателя за аналогичный период прошлого года — 4,7%.

КИТАЙ

Внешнеторговый оборот между Россией и Китаем в январе-мае вырос на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 50,144 миллиарда долларов. В том числе экспорт из России в Китай вырос на 22% и составил 24,279 миллиарда долларов, импорт в РФ из КНР — подскочил на 30,3%, до 25,864 миллиарда. Россия в мае нарастила экспорт нефти

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 18,1% с 17,7% годом ранее.

БЕЛОРУССИЯ

Оборот торговли с Белоруссией за тот же период вырос на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,455 миллиарда долларов, следует из материалов ФТС России.

Экспорт из РФ в Белоруссию составил 8,61 миллиарда долларов (рост на 51,7%), импорт в Россию из Белоруссии — 5,845 миллиарда (увеличение на 22,8%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 5,2% с 4,6% годом ранее.

УКРАИНА

Внешнеторговый оборот России и Украины в январе-мае составил 4,13 миллиарда долларов, увеличившись на 2,8% в годовом выражении. В том числе экспорт из РФ на Украину составил 2,698 миллиарда долларов (рост на 6,8%), импорт в Россию с Украины — 1,432 миллиарда долларов (снижение на 4,1%). Россия в январе-мае сократила импорт мяса и увеличила экспорт водки

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,8% годом ранее.

ТУРЦИЯ

Внешнеторговый оборот России и Турции в январе-мае составил 11,259 миллиарда долларов, увеличившись на 30,9% в годовом выражении. В том числе, экспорт из РФ в Турцию составил 8,808 миллиарда долларов (рост на 29,6%), импорт в Россию из Турции — 2,451 миллиарда (рост на 35,7%).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4,1% с 3,8% годом ранее.

ИРАН

Оборот торговли между Россией и Ираном в январе-мае составил 1,371 миллиарда долларов, увеличившись на 27,7% в годовом выражении. В том числе экспорт из РФ в Иран составил 900,6 миллионов долларов (рост на 27,7%), импорт в Россию из Ирана — 469,9 миллиона (увеличение на 27,7%).

Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период осталась на уровне прошлого года и составила 0,5%.