МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из РФ, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США. США могут повысить пошлины на азотные удобрения из России

Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", а также ООО "ТрейдКомпонент", а также трех связанных с ними лиц.

В качестве причины указаны якобы "попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".

Кроме того, в черный список добавлены ряд компаний КНР, а также компании ряда других стран.