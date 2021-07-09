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США внесли в черный список три российские компании
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Минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из РФ, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США. Согласно... ПРАЙМ, 09.07.2021
россия, черный список, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе три компании и трех физлиц из РФ, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", а также ООО "ТрейдКомпонент", а также трех связанных с ними лиц.
В качестве причины указаны якобы "попытки приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".
Кроме того, в черный список добавлены ряд компаний КНР, а также компании ряда других стран.