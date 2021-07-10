КИТО, 10 июл — ПРАЙМ. Власти Эквадора приняли решение с 1 августа снизить пошлины на импорт товаров для промышленности, многие из которых будут поставляться по нулевому тарифу, сообщил министр производства и внешней торговли южноамериканской страны Хулио Хосе Прадо.

"Через 45 дней после начала нашей работы правительство провело самую важную реформу по снижению тарифов за последнее десятилетие… она принесет пользу 81 сектору промышленности", — сказал Прадо в ходе пресс-конференции.

Реформа охватывает 667 тарифных позиций, связанных с вводимыми ресурсами, сырьем и капитальными товарами, которые импортируют местные производители.

По состоянию на 1 августа 590 из них будут иметь нулевые тарифы, 30 будут облагаться 5% налогом, 20 — 10%, а остальные 27 — по ставке от 15 до 25%.

В технологической сфере тарифы снижаются на треть на оптоволоконные кабели и в пять раз, с 25% до 5% — на цифровые камеры. Модули памяти и устройства обработки данных, базовые станции для беспроводных сетей, коммуникационное оборудование и компьютеры не будут облагаться пошлинами. Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России

По словам Прадо, решение о снижении тарифов является частью пакета мер, который будет принят в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Они связаны со Стратегией конкурентоспособности и упрощением процедур в различных областях государственного управления, касающихся производства и международной торговли.

Фискальный эффект от снижения тарифов должен составить 180 миллионов долларов.