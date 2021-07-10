ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. Санкции минторга США против ряда российских фирм — конфронтационный шаг, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Байден подписал указ о стимулировании конкуренции

"Обратили внимание на заключение управления промышленной безопасности торгового ведомства. Речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. При этом американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ", — говорится в комментарии Антонова на странице посольства в Facebook.

"Такой подход не выдерживает критики. Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений", — сказал Антонов.