МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сопредседатель ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал страну выйти из Евросоюза и создать "новое европейское пространство", в которое войдет и Россия, пишет Die Welt

"Из нынешнего ЕС, который попросту не может быть реформирован, Германии необходимо выйти", — цитирует Хрупаллу немецкое издание.

Сопартиец политика Йорг Мойтен не торопится с одобрением идеи и считает ее "слабо продуманной".

Германия намерена занять место постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. В ФРГ считают, что СБ ООН не отражает нынешнего состояния международных отношений и выступает за расширение числа его постоянных членов.