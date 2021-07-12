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В Германии хотят создать новое европейское пространство и включить Россию
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Сопредседатель ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал страну выйти из Евросоюза и создать "новое европейское пространство", в которое... ПРАЙМ, 12.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сопредседатель ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал страну выйти из Евросоюза и создать "новое европейское пространство", в которое войдет и Россия, пишет Die Welt
"Из нынешнего ЕС, который попросту не может быть реформирован, Германии необходимо выйти", — цитирует Хрупаллу немецкое издание.
Сопартиец политика Йорг Мойтен не торопится с одобрением идеи и считает ее "слабо продуманной".
Германия намерена занять место постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. В ФРГ считают, что СБ ООН не отражает нынешнего состояния международных отношений и выступает за расширение числа его постоянных членов.