БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза соберутся в понедельник на совещание в Брюсселе, на котором планируется обсудить ситуацию в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Закавказье, а также Ливан.

"Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель проинформирует министров о ситуации в Афганистане в контексте вывода войск США и НАТО. Переговоры затронут возможную роль ЕС в создании условий для успешного мирного процесса", — говорится в повестке дня заседания.

Что касается Ближнего Востока, то главы МИД ЕС проведут неформальные переговоры с находящимся в Брюсселе министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.

Также министры обсудят итоги поездки делегации ряда европейских министров в Армению, Азербайджан и Грузию. Ранее Боррель заявлял, что ЕС хочет усилить работу по урегулированию конфликтов в этом регионе, а также расширить сотрудничество с этими странами в раках программы "Восточное партнерство".

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Согласно повестке заедания, главы МИД ЕС также формально утвердят решение об очередном продлении экономических санкций против России.

Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято на саммите Евросоюза 24-25 июня.

Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций, страны ЕС оценивают выполнение Россией "минских соглашений".