МЕХИКО, 12 июл — ПРАЙМ. Власти Гаити заявили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника полиции Леона Шарля.

"Когда наступление бандитов было остановлено, первым, кому они позвонили, был Эммануэль Санон", — сказал генеральный директор Национальной полиции Гаити Леон Шарль, слова чиновника приводит издание Acento.

По словам Шарля, мотивы преступления были политическими. Полиция занята поиском двух других предполагаемых организаторов, которые контактировали с Саноном, их имена не разглашаются.

Названы предполагаемые убийцы президента Гаити

Позже "миссия изменилась", и одному из колумбийцев передали ордер на арест президента. "Операция началась оттуда", — отметил Шарль.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США). Правоохранители Гаити в четверг сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству Моиза, 26 из них граждане Колумбии. Всего, согласно данным главы полиции, задержаны 17 участников преступной группы.