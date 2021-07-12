МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. 63% центробанков считают, что должны заниматься вопросами изменения климата, поскольку это в их компетенции, выяснили в компания Invesco, на которые ссылается "Коммерсант".

Аналитики компании опросили 141 руководителей центробанков и суверенных фондов. По результатам исследования, руководство 45% центробанков считает, что преодоление последствий изменения климата должно быть целью монетарной политики. 24%опрошенных не согласны с такой позицией. 31% респондентов высказались нейтрально.

Для суверенных фондов климатические риски стали третьими в числе рисков, отмечают авторы исследования.

Издание напоминает, что в июне президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо сообщила о готовности увеличить к концу года долю инвестиций, выделяющихся на экологичные проекты, до 40%. К концу 2022 года, по ее словам, планируется обеспечить полное соответствие операций ЕБРР Парижскому соглашению по климату.