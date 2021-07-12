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Кремль прокомментировал продление европейских санкций
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Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против РФ, приходится работать в сложных условиях, подобные решения не открывают новых перспектив в нормализации отношений... ПРАЙМ, 12.07.2021
евросоюз, дмитрий песков, санкции против рф, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Нет никакой новизны в том, что Евросоюз продлил санкции против РФ, приходится работать в сложных условиях, подобные решения не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя новость о продлении санкций.
Главы МИД Европейского Союза в понедельник на заседании формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России.
"Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет. Пока, действительно, нам приходится работать в сложных условиях. Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", — отметил Песков.
Отвечая на вопрос, как продление санкций коррелируется с инициативой Франции и ФРГ о встрече, он ответил: "Вы знаете, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией. И инициатива Берлина и Парижа не была поддержана многими странами-членами Евросоюза (в) налаживании контактов".