МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Продолжительное сохранение антикризисных мер в ряде стран может привести к перегреву мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании финансового трека "Группы 20".

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Он отметил, что экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые страны на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования. "Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", – сказал Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.

Министр подчеркнул, что сейчас важно как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.

"Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост", — добавил Силуанов.