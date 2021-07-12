МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Продолжительное сохранение антикризисных мер в ряде стран может привести к перегреву мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании финансового трека "Группы 20". Евросоюз продлил экономические санкции против России

Он отметил, что экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые страны на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования. "Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", – сказал Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.

Министр подчеркнул, что сейчас важно как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.

"Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост", — добавил Силуанов.