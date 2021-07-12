МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Резкое восстановление китайской экономики после пандемии замедлилось, и это можно считать опасным сигналом остальному миру. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнение опрошенных ими экономистов. По оценкам последних, во втором квартале темпы роста снизились до 8% по сравнению с 13,8% в первом квартале.

Возможность того, что скорость восстановления экономики должна будет упасть, принималась во внимание и ранее, однако специалисты утверждают, что это произошло раньше, чем ожидалось. Теперь с похожей проблемой могут столкнуться и другие страны. Китай ужесточает надзор за компаниями, имеющими листинг за рубежом

Глава исследований международных рынков в компании Nomura Holdings Роб Суббараман считает, что "нет никаких сомнений, что влияние замедления в Китае на глобальную экономику будет серьезнее, чем это было пять лет назад. Китай был первой страной, которая столкнулась с эпидемией COVID-19, а теперь становится первой, которая ее преодолевает. Поэтому, в силу такого специфического статуса страны, рынок может ожидать, что если замедляется китайская экономика, то за ней последуют и остальные".

Министры финансов стран Большой двадцатки на встрече в Венеции 10 июля также выразили опасения по поводу угроз для хрупкого восстановления экономики. Они указали на появление новых вариантов коронавируса и неравномерные темпы вакцинации, которые могут стать основанием для ухудшения прогнозов в этом отношении. Китайские аналитики, в свою очередь, ожидают, что темпы роста в самой стране могут быть ниже из-за неопределенности на глобальном уровне.

Специалисты полагают, что для амбиций Пекина в сфере экономического роста есть сразу ряд серьезных препятствий. Это связано и с демографическими причинами, и с недостаточным уровнем кредитования частного бизнеса, и с растущим напряжением в отношениях с западными торговыми партнерами.