МОСКВА, 13 июл – ПРАЙМ. Совет Евросоюза продлил действие санкции против Москвы на шесть месяцев. Эксперт в эфире радио Sputnik сообщил, что вопрос об отношениях с Россией Брюссель перевел в "полуавтоматический" режим. Эксперт рассказал, каких сюрпризов ждать от привычных моделей смартфонов

"Вызывает сожаление, что такой важный вопрос, как взаимоотношения ЕС с Россией, там перевели в "полуавтоматический" режим. Это индикатор того, насколько Евросоюз заинтересован в развитии отношений с Россией. И хотя в самом ЕС звучат призывы к тому, чтобы нормализовать отношения, к проведению встреч, но когда дело доходит до практических шагов, то оказывается, что все решается на рабочем уровне. Это расхождение между заявлениями и практическими шагами надо рассматривать как реальное отношение нынешнего руководства Евросоюза. К сожалению, приходится констатировать, что оно не заинтересовано в шагах по нормализации и пытается удержать этот вопрос в плоскости обмена декларациями", — рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Совет постановил продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года", – сообщается на интернет-ресурсе Совета ЕС. Меркель заявила, что ФРГ поддержит Украину при любом канцлере

Это решение не будет вести к "нормализации" отношений России и Европы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь никакой новизны нет. Пока, действительно, нам приходится работать в сложных условиях. Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем", – объяснил Песков.