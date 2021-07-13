МОСКВА, 13 июл — Dow Jones. Рост экспорта Китая ускорился в июне, превзойдя прогнозы экономистов. Таким образом, внешняя торговля страны продолжала получать поддержку со стороны мирового спроса после более чем годового периода стремительного роста. Меркель допустила "нормандский" формат обсуждения украинского транзита

Согласно данным, представленным во вторник Главным таможенным управлением страны, экспорт Китая в июне вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 27,9% в мае. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост на 23,2%.

Импорт Китая в июне вырос на 36,7%, замедлившись после роста на 51,1% в мае. При этом июньское значение все-таки превзошло прогноз экономистов, предполагавший рост на 25,6%.

Положительное сальдо внешней торговли в июне выросло до 51,5 млрд долларов США против 45,5 млрд долларов США в мае.

Экспорт Китая в юанях в июне вырос на 20,2% после роста на 18,1% в мае. В Сенате ответили на заявление Зеленского по "Северному потоку-2"

Импорт в юанях в июне вырос на 24,2% после майского роста на 39,5%.

Таким образом, положительное сальдо внешней торговли в июне составило 332,8 млрд юаней против 296 млрд юаней в мае.

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