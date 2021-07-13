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2021
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Товарооборот США и Китая в первом полугодии вырос на 45,7%
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Товарооборот США и Китая по итогам первых шести месяцев 2021 года вырос на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 340,8 миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 13.07.2021
мировая торговля, сша, китай, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 13 июл — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая по итогам первых шести месяцев 2021 года вырос на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 340,8 миллиарда долларов, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первое полугодие текущего года вырос на 42,6%, составив 252,86 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 87,94 миллиарда долларов, что на 55,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в июне товарооборот США и Китая составил 61,24 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 46,91 миллиарда долларов, импорт КНР из США — 14,33 миллиарда долларов.
Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.