ПЕКИН, 13 июл — ПРАЙМ. Товарооборот США и Китая по итогам первых шести месяцев 2021 года вырос на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 340,8 миллиарда долларов, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первое полугодие текущего года вырос на 42,6%, составив 252,86 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 87,94 миллиарда долларов, что на 55,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Китай в первом полугодии сократил импорт нефти на 3%

Отдельно в июне товарооборот США и Китая составил 61,24 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 46,91 миллиарда долларов, импорт КНР из США — 14,33 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.