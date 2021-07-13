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Годовая инфляция в Германии в июне ожидаемо замедлилась до 2,3%
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Годовая инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по окончательной оценке, замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро... ПРАЙМ, 13.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по окончательной оценке, замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В месячном выражении цены замедлили рост до 0,4% с 0,5% в мае.
Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в июне замедлили рост до 2,1% в годовом исчислении, а в месячном — выросли на 0,4%. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.