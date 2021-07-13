МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по окончательной оценке, замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Поставки газа по "Северному потоку" приостановлены до 23 июля

В месячном выражении цены замедлили рост до 0,4% с 0,5% в мае.

Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в июне замедлили рост до 2,1% в годовом исчислении, а в месячном — выросли на 0,4%. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.