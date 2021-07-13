МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. США могут навсегда остаться ниже докризисного уровня, считают в Moody's Analytics. Индекс возврата к норме — яркое доказательство того, как сильно изменилась экономика после пандемии — ниже благоприятного значения на 7%. Аналитики уверены: страна приблизилась к точке невозврата. О том, на сколько это соответствует действительности, рассказала в своей статье колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.

Она напомнила, что индекс рассчитывают по 37 экономическим показателям. В их числе объем кредитования, количество заявок на пособия по безработице, число вакансий, данные о внутренних авиаперелетах и даже заполняемость отелей.

В Moody's Analytics придерживаются мнения, что вернуть былую мощь американской экономике не удастся из-за проблем с туризмом. По оценке политолога Омера Зарпли из Питтсбургского университета, из-за пандемии эта отрасль в США сократилась на 69%. В ЕС — почти на 90%, в Великобритании — на 73%.

Помимо этого, свои коррективы внесло изменение формата труда. Многие американцы по-прежнему работают из дома. И в два раза чаще обращаются за выплатами по незанятости.

Еще одна проблема — увеличение вложений в экономику через фондовый рынок, достигаемое, как правило, за счет прироста свободных денег американцев или иностранных инвесторов.

Ожидается, что средства пойдут в технологии на экспорт. У американских концернов-гигантов есть заводы в других странах. Инвестиции создают там новые рабочие места, соответственно, повышаются налоговые отчисления, развивается экономика. Сокращение рынка в США даже на несколько процентов грозит серьезными проблемами в государствах-импортерах.

"Потенциально в зоне риска — Мексика, Канада, Япония. А инфляция может спровоцировать аналогичные процессы в Европе", — предупреждает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Индекс S&P500 уже торгуется у исторического максимума, отмечает экономист Moody's Analytics Марк Занди. Возможен перегрев. Если Федеральная резервная система поднимет базовую процентную ставку, акции американских компаний рухнут на 10-20%.

В прошлом году регулятор снизил показатель почти до нуля, чтобы оживить экономику и потребительский спрос. Но теперь инфляция обгоняет прогнозы, и ФРС придется повысить ставку.

Раньше финансовая политика благоприятствовала спросу на рисковые активы. Скоро ситуация изменится. Но падение не превысит 30%, уверен Марк Занди. Если акции обрушатся сильнее, неминуема рецессия. Однако экономист считает такое развитие событий маловероятным. Власти США предупредят американские компании о рисках работы в Гонконге

КРАХ АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Как отмечает Бадмаева, повышение базовой ставки приведет к удорожанию кредитов и существенно увеличит издержки по обслуживанию государственного долга. Поэтому американской экономике и доллару предрекают крах чуть ли не каждую неделю. Исследование Moody's Analytics не является исключение, поскольку индекс возврата к норме там учитывает не только общие экономические показатели, но и состояние отраслей, особенно пострадавших в пандемию. Это гостиничный бизнес, авиаперелеты, а также малое и среднее предпринимательство. Поэтому в выводах Moody's Analytics есть некоторый перекос.

Если оценивать объективно, то можно сказать, что Соединенные Штаты восстанавливаются быстро. Это происходит прежде всего благодаря повышению цен на энергоресурсы. Кроме того, увеличился на 20-25% экспорт IT-технологий, в частности софта.

Согласно прогнозам, по последнему прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, американский ВВП вернется к допандемийному уровню уже после второго квартала этого года.

К тому же рост безработицы в большой степени искусственный — из-за вливания коронакризисных триллионов долларов в экономику.

В сентябре выплаты прекратятся. Не исключено, что к осени на фоне вакцинации восстановятся авиаперелеты и заполняемость гостиниц. Значит, пойдет в гору и туризм.

Конечно, нельзя игнорировать разгоняющуюся инфляцию, отмечает колумнист РИА Новости. В мае потребительские цены в США прибавили 5% в годовом выражении — рекорд с августа 2008-го. Подорожало все: продукты, одежда, бытовая техника, машины. Pfizer сообщит властям США о необходимости третьей дозы ее вакцины

Тем не менее, председатель ФРС Джером Пауэлл уверен, что это временно. Согласно прогнозам аналитиков регулятора, по итогам года инфляция составит 3,4%. В 2022-м — 2,1. Пауэлл также положительно оценивает перспективы рынка труда. В ближайшие месяцы ожидается увеличение количества новых рабочих мест. В мае число открытых вакансий побило рекорд — свыше девяти миллионов. Важно не снижать темпы, чтобы вернуться к прежней занятости. Этому поспособствуют вакцинация и общее ослабление пандемийных факторов. По оценке главы регулятора, в 2021-м безработица снизится до 4,5% процентов.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, в свою очередь, считает, что "великая депрессия, с которой часто сравнивают коронакризис, не повторится. Глобального коллапса потребления не будет, инфляция постепенно стабилизируется. Просто произойдет откачка денежных средств ФРС из раздутого фондового рынка".