КИЕВ, 13 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между РФ и Украиной за последние шесть лет упал с 37 миллиардов долларов до 7 миллиардов долларов, но речь о торговых войнах между двумя странами не идет, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

Правительство РФ 3 июля расширило список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с Украины. Согласно документу, теперь в Россию с Украины нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды. Кроме того, запрет коснулся ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков. Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины

"Фактически за последние шесть лет объем торговли с Россией снизился практически в шесть раз с 37 до 7 миллиардов (долларов – ред.), ежегодный объем. То есть идет постоянное снижение товарооборота между Россией и Украиной", — сказал Шмыгаль. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина Украины. Российские банки в июне выдали рекордное количество кредитов наличными

Вместо этого, по его словам, товарооборот между Украиной и ЕС вырос более чем в пять раз до более 40%. "Происходит замещение рынков и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам", — сказал он.

Комментируя вопрос журналистов о том, будет ли Киев вводить ответные меры на запрет кабмина РФ к ввозу в Россию из Украины ряда товаров? Шмыгаль заявил: "Мы же не говорим сегодня о торговых войнах, идет природная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран".