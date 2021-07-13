С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — ПРАЙМ. Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь, я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства, но в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики", — сказал Путин.

Он отметил, что встреча, как и договаривались, проходит после того, как правительства поработали, прежде всего, в сфере экономики.

Путин добавил, что двусторонний товарооборот в прошлом году "немножко припал" из-за пандемии, примерно на 17%, а за первые 4-5 месяцев этого года он значительно вырос — на более чем 37%. В Кремле допустили ужесточение мер против COVID по французскому сценарию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что республика будет выполнять обязательства по российским кредитам "чего бы это ни стоило".

"Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии – ред.). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило", — заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видеофрагмент переговоров транслировался на сайте "Вести.ру".

Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Белоруссии и России. "Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что любые санкции — это возможности. В частности, как указал глава республики, с тех пор, как Россия попала под санкции, она провела "солидное импортозамещение", особенно в сельском хозяйстве. "Сейчас это уже спустя два-три года видно. Это очевидный факт", — сказал Лукашенко.

"Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика (Украина – ред.). Мы не рвали связи. Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации", — заметил Лукашенко.

Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов было подписано 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии 30 декабря 2020 года сообщил о получении первого транша российского госкредита в сумме, эквивалентной 500 миллионам долларов. В начале июня текущего года в бюджет республики в полном объеме поступил и второй транш.