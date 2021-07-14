МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к санкциям Брюсселя против Белоруссии, пишет РИА Новости. Цены на нефть WTI достигли максимума с 2018 года

25 июня вступили в силу санкции Евросоюза против Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".

Страны присоединятся к санкциям, которые включают такие меры как запрет на экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения, ограничения в торговле нефтепродуктами, доступа на финансовые рынки Евросоюза и другие меры, сообщило агентство.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС): Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его", — сказано в заявлении руководителя дипломатической службы Евросоюза.



