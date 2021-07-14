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К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились пять стран
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Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к санкциям Брюсселя... ПРАЙМ, 14.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия присоединились к санкциям Брюсселя против Белоруссии, пишет РИА Новости.
25 июня вступили в силу санкции Евросоюза против Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".
Страны присоединятся к санкциям, которые включают такие меры как запрет на экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения, ограничения в торговле нефтепродуктами, доступа на финансовые рынки Евросоюза и другие меры, сообщило агентство.
"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС): Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его", — сказано в заявлении руководителя дипломатической службы Евросоюза.