МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. По американской экономике наносит очень существенный удар старение населения.

Как заявила министр торговли США Джина Раймондо, сила этого удара — в "тонну кирпичей".

Если не будет увеличена федеральная помощь, то, пишет Reuters, за пожилыми гражданами будет некому ухаживать.

Итак, сейас в США 16,5% населения — а это 54 миллиона человек — старше 65 лет.

Прогнозируется, что к 2030 году их число увеличится до 74 миллионов человек.

Еще быстрее растет численность американцев старше 85 лет: именно они обычно остро нуждаются в помощи.

Президент США Джо Байден в марте еткущего 2021 года предложил увеличить объем помощи для американцев с низкими доходами. Порядка $400 миллиардов планируется потратить за десять лет на финансирование ухода на дому за пожилыми людьми и инвалидами.

Но не все демократы согласны с таким ростом расходов бюджета на медицинское обслуживание.

Как отметила Раймондо, 1,5 миллиона женщин в США до сих пор не вернулись к работе после ухода во время пандемии за детьми, а также пожилыми родственниками и родственниками-инвалидами.

"Простое повышение зарплаты этим женщинам будет огромным стимулом для нашей экономики и огромным тормозом, если мы этого не сделаем", — отметила министр.

Агентство поясняет, что состояние экономики США может навсегда остаться ниже допандемийного уровня.