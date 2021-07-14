МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что возможны очередные санкции ЕС против Белоруссии в связи с наплывом мигрантов из этой страны в Литву. К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились пять стран

Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 1,7 тысячи нелегалов поймали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что более чем в 21 раз превышает показатели прошлого года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

"Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать —коммерческих туристов из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск. Это нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом", — заявил Рау агентству РАР.

Он отметил, что в данном случае, говоря о мигрантах, которые пытаются нелегально перейти границу Литвы из Белоруссии, не может быть и речи о "спонтанной, отчаянной попытке спастись от репрессивного политического режима или попытке попасть в лучший мир, где можно осуществить мечты".

"Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, которое выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до белорусско-литовской границы, с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия", — заявил польский министр.

По его словам, то, какими будут санкции, — вопрос пока открытый. "Дискуссия на эту тему началась. До сих пор никто не ставил под сомнение легитимность возможных санкций", — резюмировал Рау.