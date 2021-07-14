2021-07-14T16:45:00+03:00
2021-07-14T16:54:22+03:00
2021-07-14T16:45:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210714/834198449.html
Россия и Белоруссия выработают общий план противодействия санкциям
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России... ПРАЙМ, 14.07.2021
сотрудничество, белоруссия, россия, санкции, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83295/80/832958015.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83295/80/832958015.jpg
https://1prime.ru/images/83295/80/832958014.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83295/80/832958014.jpg
https://1prime.ru/images/83295/80/832958002.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83295/80/832958002.jpg
https://1prime.ru/gas/20210714/834198064.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 14 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям.
"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", — заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов. Ее слова приводит агентство Белта.
Эйсмонт добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.
"Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", — отметила Эйсмонт.