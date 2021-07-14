МИНСК, 14 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям. Россия не будет повышать цену на газ для Белоруссии

"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", — заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов. Ее слова приводит агентство Белта.

Эйсмонт добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

"Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", — отметила Эйсмонт.