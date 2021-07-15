ГАВАНА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство Кубы в качестве исключительной меры разрешит пассажирам ввозить до 31 декабря без пошлины продукты питания, туалетные принадлежности и лекарства, сообщил премьер-министр Мануэль Марреро. Нерезиденты снизили покупки российской валюты

"Ввоз пассажирами продуктов питания, туалетных принадлежностей и лекарств без ограничения стоимости товаров и уплаты пошлин разрешен в виде исключительной меры до 31 декабря 2021 года", — заявил Марреро в эфире государственного телевидения, где члены правительства обсуждали решение проблем, которые привели к протестам в минувшее воскресенье.

Марреро, который в течение многих лет занимал пост министра туризма Кубы, уточнил, что в аэропортах курортов Варадеро и северных островов Кубы сохраняется мера, разрешающая только один чемодан на пассажира, в остальных терминалах лимит устанавливается авиакомпаниями.

Он добавил, что продукты, предназначенные для беспошлинного ввоза, должны провозиться отдельно от личного багажа путешественников и соответствовать фитосанитарным нормам. Рубль растет к доллару и стабилен к евро, отыгрывая слабость валюты США

Отмена пошлин призвана помочь населению в условиях дефицита лекарств и новой волны пандемии COVID-19, которая пришла на остров. Эти проблемы стали триггерами протестов, которые прошли в минувшее воскресенье.

Первые за многие годы многолюдные протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши в городах страны. Газета кубинской компартии Granma сообщила о гибели одного участника воскресных демонстраций и пострадавших среди манифестантов и сотрудников полиции.