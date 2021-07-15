МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В ходе переговоров 14 июля президент России и спецпосланник президента США по климату отметили, что два государства сыграют важную роль в сокращении выбросов парниковых газов, пишет "Коммерсант". Росстат сообщил о замедлении инфляции в России за неделю

Джон Керри начал программу переговоров с общения с главой МИД России Сергеем Лавровым, рассказало издание.

Государственный департамент США на своем интернет-портале опубликовал сообщение об итогах переговоров Вашингтона и Москвы.

"Президент Путин согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерение России сократить свои выбросы, в том числе в лесном секторе",— сказано в сообщении Госдепартамента. Стороны также "подчеркнули важность совместной работы США и России по целому ряду климатических проблем". Эксперт рассказал, как можно решить проблему подорожания соли в России

Напомним, что руководство России ранее согласилось с американской стороной, что в сфере климата у обеих держав есть "общие интересы и близкие подходы".