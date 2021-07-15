2021-07-15T04:21:29+03:00
2021-07-15T04:21:29+03:00
2021-07-15T04:21:29+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210715/834201788.html
Россия намерена сократить выбросы парниковых газов, отметил Путин
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В ходе переговоров 14 июля президент России и спецпосланник президента США по климату отметили, что два государства сыграют важную роль в сокращении выбросов парниковых газов,... ПРАЙМ, 15.07.2021
климат, сша, парниковые выбросы, владимир путин, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83336/39/833363916.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83336/39/833363916.jpg
https://1prime.ru/images/83336/39/833363913.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83336/39/833363913.jpg
https://1prime.ru/images/83336/39/833363910.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83336/39/833363910.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210714/834199860.html
https://1prime.ru/state_regulation/20210714/834198432.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В ходе переговоров 14 июля президент России и спецпосланник президента США по климату отметили, что два государства сыграют важную роль в сокращении выбросов парниковых газов, пишет "Коммерсант".
Джон Керри начал программу переговоров с общения с главой МИД России Сергеем Лавровым, рассказало издание.
Государственный департамент США на своем интернет-портале опубликовал сообщение об итогах переговоров Вашингтона и Москвы.
"Президент Путин согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерение России сократить свои выбросы, в том числе в лесном секторе",— сказано в сообщении Госдепартамента. Стороны также "подчеркнули важность совместной работы США и России по целому ряду климатических проблем".
Напомним, что руководство России ранее согласилось с американской стороной, что в сфере климата у обеих держав есть "общие интересы и близкие подходы".