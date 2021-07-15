ПЕКИН, 15 июл — ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам первого полугодия 2021 года составил 17 642 юаня (2,7 тысячи долларов), свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР. Россияне раскрыли, сколько тратят на еду каждый месяц

"В первом полугодии 2021 года реальный располагаемый доход на душу населения достиг 17 642 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 12,6%, реальный рост с учетом ценового фактора —12,0%", — говорится в докладе.

При этом рост по сравнению с первым полугодием 2019 года составил 15,4%.

Доход на душу населения в городах за отчетный период составил 24 125 юаней (около 3,7 тысячи долларов), номинальный рост 11,4%, реальный с учетом ценового фактора — 10,7%. При этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 9248 юаней (1,4 тысячи долларов), номинальный рост – 14,6%, реальный с учетом ценового фактора также 14,1%. Эксперты ждут роста налоговых выплат в российский бюджет

Власти Китая октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.

В первом полугодии 2021 года Китай добыл 99,32 миллиона тонн нефти. По сравнению с первым полугодием 2020 года рост составил 2,4%, с аналогичным периодом 2019 года – 4,1%, отметило ведомство.

Объем переработки нефти за январь-июнь 2021 года достиг 353,35 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 10,7%, 2019 года – 11,4%).



