Располагаемый доход в КНР в первом полугодии 2021 года достиг $2,7 тысяч
ПЕКИН, 15 июл — ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам первого полугодия 2021 года составил 17 642 юаня (2,7 тысячи долларов), свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.
"В первом полугодии 2021 года реальный располагаемый доход на душу населения достиг 17 642 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 12,6%, реальный рост с учетом ценового фактора —12,0%", — говорится в докладе.
При этом рост по сравнению с первым полугодием 2019 года составил 15,4%.
Доход на душу населения в городах за отчетный период составил 24 125 юаней (около 3,7 тысячи долларов), номинальный рост 11,4%, реальный с учетом ценового фактора — 10,7%. При этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 9248 юаней (1,4 тысячи долларов), номинальный рост – 14,6%, реальный с учетом ценового фактора также 14,1%.
Власти Китая октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.
В первом полугодии 2021 года Китай добыл 99,32 миллиона тонн нефти. По сравнению с первым полугодием 2020 года рост составил 2,4%, с аналогичным периодом 2019 года – 4,1%, отметило ведомство.
Объем переработки нефти за январь-июнь 2021 года достиг 353,35 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 10,7%, 2019 года – 11,4%).
https://1prime.ru/world/20210715/834202314.html