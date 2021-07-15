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Китай ждет нового рекорда в торговле с Россией
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Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2021 года может достичь рекордных показателей, заявил в четверг посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, отношения между... ПРАЙМ, 15.07.2021
товарооборот, мировая торговля, китай, россия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2021 года может достичь рекордных показателей, заявил в четверг посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
По его словам, отношения между Пекином и Москвой выдержали испытания пандемией, а руководители двух стран Си Цзиньпин и Владимир Путин достигли новых договоренностей по совместной борьбе с пандемией, активизации делового взаимодействия.
"В условиях пандемии китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество сохраняет тенденцию стабильного развития и демонстрирует высокую прочность. Он отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил 177 миллиардов долларов, а уже с января по май текущего года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Ожидается, что годовой товарооборот за 2021 год достигнет нового рекорда", — добавил Ханьхуэй, выступая в ходе онлайн-форума "Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая в новых условиях".