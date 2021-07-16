МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Первая экстренная встреча на высшем уровне Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по ситуации с COVID-19 состоится в пятницу в режиме видеоконференцсвязи с участием президента РФ Владимира Путина и других лидеров 21 экономики региона. В ФРС высказали тревогу относительно высокой инфляции

Саммит, который будет проходить под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, был созван всего за пять дней, тогда как на ноябрь намечена еще и регулярная встреча Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Впервые в истории АТЭС лидеры проведут чрезвычайную встречу на высшем уровне, и это отражает наше желание совместно разобраться в пандемии COVID-19 и экономическом кризисе", — говорится в заявлении Ардерн на сайте форума.

По ее словам, экономики АТЭС испытали сильнейший после Второй мировой войны удар за последние годы с потерей 81 миллиона рабочих мест. "Отреагировать на это коллективно — жизненно важно для ускорения экономического восстановления в регионе", — подчеркнула премьер Новой Зеландии.

Ардерн сообщила, что в повестку дня саммита включены также "сдерживание COVID-19 путем срочной, безопасной и эффективной вакцинации; установки микро- и макроэкономической политики для поддержки бизнеса и рабочих; строительство более гибких, комплексных, устойчивых экономик". Эксперт предположил, как встреча Меркель и Байдена отразится на России

Кремль подтвердил участие президента РФ Владимира Путина в виртуальном саммите. По данным Кремля, лидеры стран АТЭС обсудят "задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции".

Президент США Джо Байден также намерен принять участие в дискуссии, главы государств обсудят борьбу с коронавирусом и восстановление мировой экономики после пандемии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден представит другим лидерам обновленную информацию о том, какие меры принимают США, чтобы стать арсеналом вакцин для региона и поддерживать тех, кто страдает от пандемии COVID-19. "Он также будет продвигать экономическую повестку дня, которая будет способствовать нашему общему процветанию и задействовать экономический потенциал региона", — сказала Псаки.

Двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом или другими коллегами в рамках встречи АТЭС не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В России разработают план по снижению выбросов парниковых газов

МИД Китая подтвердил также участие в саммите председателя КНР Си Цзиньпина.

В АТЭС участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Сянган (Гонконг), Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония. Российская Федерация регулярно принимает участие в саммитах форума с 1999 года.