МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что немецкий канцлер Ангела Меркель предпочла интересы России украинским.

Он считает, что визит главы Украины Владимира Зеленского в Германию, как и его переговоры с немецким правительством, оказались безрезультатными.

"Госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", — пояснил Арестович свою полицию в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что президент Украины не нашел общего языка с Меркель по целому ряду вопросов. В том числе — по теме достройки газопровода "Северный поток — 2" и выполнению "формулы Штайнмайера".

"Вежливые заявления во время пресс-конференции — это просто чтобы не ссориться", — сказал Арестович, назвав при этом Меркель "уходящим политиком".

Украинец выразил мнение, что страны Запада обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться на этом фоне с Россией.

"Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <…> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди", — подытожил советник Зеленского.

Напомним, что Зеленский встретился с Меркель в Берлине 12 июля. Представители двух стран обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", проведение реформ и борьбу с коррупцией на Украине.