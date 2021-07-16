Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

Как Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по окончательной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.