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2021-07-16T12:22:00+03:00

2021

https://1prime.ru/world/20210716/834218576.html

Годовая инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 1,9%

Мировая экономика

Новости

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https://россиясегодня.рф

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по окончательной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат... ПРАЙМ, 16.07.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60