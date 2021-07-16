Годовая инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 1,9%
https://1prime.ru/world/20210716/834218576.html
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https://1prime.ru/world/20210716/834218576.html
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