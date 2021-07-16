МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае снизился до 7,5 миллиарда евро с 10,9 миллиарда в апреле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Годовая инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 1,9%

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали профицит на уровне 16,4 миллиарда евро.