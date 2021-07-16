2021-07-16T17:43:52+03:00
2021-07-16T17:43:52+03:00
2021-07-16T17:43:52+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210716/834222920.html
В Польше испугались "миграционного оружия" России
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Обострение ситуации с мигрантами на границе Литвы и Белоруссии приведет к тяжелым последствиям для всех стран Европы, но причиной могут быть вовсе не действия Минска, отмечается в... ПРАЙМ, 16.07.2021
политика, европа, польша, миграция, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83322/64/833226478.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83322/64/833226478.jpg
https://1prime.ru/images/83322/64/833226477.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83322/64/833226477.jpg
https://1prime.ru/images/83322/64/833226476.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83322/64/833226476.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Обострение ситуации с мигрантами на границе Литвы и Белоруссии приведет к тяжелым последствиям для всех стран Европы, но причиной могут быть вовсе не действия Минска, отмечается в материале польского издания Myśl Polska.
По мнению журналиста Анджея Запаловского, большинство воспринимает кризис в настоящее время как ответные действия главы Белоруссии Александра Лукашенко на санкции и поддержку Вильнюсом белорусских оппозиционеров.
Тем не менее автор материала уверен: это лишь разминка перед настоящим "миграционным ударом", за которым якобы стоит Москва.
Он считает, что подобным "оружием" обладают только Россия и Турция, учитывая "пропускную способность" этих государств.
Запаловский отметил, что для реализации таких действий против европейских стран выгоднее использовать Украину, нежели Минск, ведь официальный Киев не контролирует довольно большой участок территории на востоке страны.