МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Обострение ситуации с мигрантами на границе Литвы и Белоруссии приведет к тяжелым последствиям для всех стран Европы, но причиной могут быть вовсе не действия Минска, отмечается в материале польского издания Myśl Polska.

По мнению журналиста Анджея Запаловского, большинство воспринимает кризис в настоящее время как ответные действия главы Белоруссии Александра Лукашенко на санкции и поддержку Вильнюсом белорусских оппозиционеров.

Тем не менее автор материала уверен: это лишь разминка перед настоящим "миграционным ударом", за которым якобы стоит Москва.

Он считает, что подобным "оружием" обладают только Россия и Турция, учитывая "пропускную способность" этих государств.

Запаловский отметил, что для реализации таких действий против европейских стран выгоднее использовать Украину, нежели Минск, ведь официальный Киев не контролирует довольно большой участок территории на востоке страны.