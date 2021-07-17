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Китай обвинили в краже технологий для мирового господства
Мировая экономика
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Китай обвинили в применении нечестных методов на пути к "мировому господству". Как пишет CNBC, об этом заявил в ходе своего выступления в британском парламенте один из его членов,... ПРАЙМ, 17.07.2021
полупроводники, великобритания, китай, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Китай обвинили в применении нечестных методов на пути к "мировому господству". Как пишет CNBC, об этом заявил в ходе своего выступления в британском парламенте один из его членов, Иан Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии.
По его мнению, Пекин собирается добиться мирового господства в сфере производства полупроводников и использует для этого нечестные методы.
Он считает, что Поднебесная "крадет технологии, получает права других людей на интеллектуальную собственность и скупает компании".
Против Дункана Смита Пекин ранее ввел санкции из-за заявлений в адрес страны.
Поводом для столь резкого высказывания парламентария стала ситуация с покупкой британской компании Newport Wafer Fab. Это крупнейший среди производителей чипов в Великобритании игрок.
О намерении купить британскую компанию 5 июля сообщила Nexperia. Производство работает в Нидерландах, но принадлежит китайским собственникам. В правительстве Британии сначала анонсировали расследование этой сделки из соображений, связанных с вопросами национальной безопасности. Но позднее отметили, что не планируют вмешиваться в ситуацию.