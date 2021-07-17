СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Крым ничего не должен Украине, выставленная сумма ущерба, нанесенного якобы украинской экономике из-за воссоединения полуострова с Россией, взята с потолка, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее Тимофей Милованов, занимавший должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, заявил, что общие потери украинской экономики из-за разногласий с Россией составили от 50 до 150 миллиардов долларов. Ряд украинских госкомпаний подали иски против РФ в международные суды в связи с потерей активов в Крыму. В частности, компания "Нафтогаз Украины" оценила ущерб от их потери в 8 миллиардов долларов.

В свою очередь, старший экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что украинская экономика потеряла из-за воссоединения Крыма с Россией 135 миллиардов долларов, однако эта сумма еще не индексирована.

"Представители Украины рисуют и берут эти цифры с потолка. Ляпают цифры, не вникая в суть вопроса. Путь посчитают, сколько они забрали из бюджета Крыма за все время его нахождения в составе Украины. Где построенные детские сады, школы, больницы, предприятия, дороги, городская и сельская инфраструктура? Поэтому не надо рисовать от фонаря различные цифры. Крым ничего не должен Украине и ничего возвращать не будет, потому что они за 23 года ничего не вложили в его развитие, но выкачивали достаточно большие суммы", — сказал Фикс. На Украине считают, что убедили Меркель в опасности "Северного потока-2"

Кроме того, по его словам, украинские власти должны ответить на вопрос, когда вернут вклады крымчан и крымских предприятий, оставшиеся в украинских банках, и кто возместит ущерб полуострову, нанесенный энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадами.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".