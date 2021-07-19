ПЕКИН, 19 июл — ПРАЙМ. Китай призывает США немедленно и в полной мере прекратить блокаду Кубы, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Более 100 тысяч человек в воскресенье вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие в стране массовые протесты, МИД страны заявил, что людьми двигало желание защитить свою страну от иностранного вмешательства.

"Китай всегда считал необходимым уважать право каждой страны самостоятельно выбирать свою социальную систему и путь развития. Китай поддерживает Кубу в поиске путей развития, которые бы соответствовали национальным условиям страны, Пекин решительно выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Кубы", — заявил дипломат.

Он отметил, что Китай поддерживает усилия кубинских властей в борьбе с пандемией, по улучшению условий жизни народа, поддержанию стабильности и углублению дружественных отношений между Китаем и Кубой.

"Китай всегда выступал за поддержание основанного на международном праве миропорядка, в защиту справедливости и беспристрастности в международных отношениях, против односторонних санкций, предусматривающих военные, политические, экономические или прочие меры", — подчеркнул он.

Чжао Лицзянь указал, что согласно кубинской статистике, за 60 лет американской блокады Куба в общей сложности понесла убытки в размере 144 миллиардов долларов. Он напомнил, что Генассамблея ООН 23 июня одобрила резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США. За принятие резолюции проголосовали 184 государства, против — США и Израиль, воздержались — три (в их числе Украина, ОАЭ).

"Мы призываем США немедленно и в полной мере снять блокаду с Кубы. Надеемся, что Вашингтон улучшит отношения с Гаваной в соответствии с целями и принципами Устава ООН и основными нормами международных отношений, это соответствует общим интересам народов США и Кубы", — добавил он. Мир предупредили о зарождающейся в Китае "волне дефолтов"

Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".