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В России оценили шансы на сохранение Договора по открытому небу
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Россия не вернется в Договор по открытому небу, для этого нет оснований на данный момент, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... ПРАЙМ, 21.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Россия не вернется в Договор по открытому небу, для этого нет оснований на данный момент, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишут "Известия".
Цитируя Гаврилова, издание отмечает, что Москва ранее выдвигала условия для сохранения Договора по открытому небу. Одно из них — гарантия, что "информация, полученная по итогам наблюдательных полетов над территорией Российской Федерации, не будет передаваться третьим государствам, а также подтверждение гарантий беспрепятственного наблюдения за военными объектами США в Европе для российско-белорусских миссий".
По словам Гаврилова, эти условия были проигнорированы.
Напомним, что Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря. 7 июня Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу в ответ на выход США из Договора в ноябре 2020 года.