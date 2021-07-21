МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Россия не вернется в Договор по открытому небу, для этого нет оснований на данный момент, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишут "Известия".

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Цитируя Гаврилова, издание отмечает, что Москва ранее выдвигала условия для сохранения Договора по открытому небу. Одно из них — гарантия, что "информация, полученная по итогам наблюдательных полетов над территорией Российской Федерации, не будет передаваться третьим государствам, а также подтверждение гарантий беспрепятственного наблюдения за военными объектами США в Европе для российско-белорусских миссий".

По словам Гаврилова, эти условия были проигнорированы. 

Напомним, что Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря. 7 июня Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу в ответ на выход США из Договора в ноябре 2020 года.