ЛОНДОН, 21 июл — ПРАЙМ. ВВС Великобритании могут вернуться к приемам времен Холодной войны для противостояния России, в частности, снова отрабатывать перемещение истребителей с военных баз на гражданские аэродромы, заявил начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон.

"Мы будем заново учиться рассредотачиваться… Если все мои (истребители) "Тайфун" располагались бы на 12 базах, они были бы более сложной целью… Звучит немного в духе времен Холодной войны, но нам настоятельно необходимо помнить, как это (рассредоточение) выполняется", — приводит слова Вигстона газета Telegraph.

По словам начальника штаба ВВС, решение возобновить учения было мотивировано появлением у России новых систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также готовностью российской стороны применять силу.

Согласно Вигстону, если российский арсенал крылатых ракет будет перемещен в Калининград, британская инфраструктура окажется в пределах их досягаемости.

"Мы отстаем от темпов развития систем ПВО. Нам не требовались ПВО наземного базирования из-за наших стратегических обстоятельств и ввиду того, что мы действовали под зонтиком США", — добавил Вигстон.

Однако, как утверждает начальник штаба ВВС, теперь Британия осознает необходимость вкладывать средства в совершенствование этих систем.