ЛОНДОН, 22 июл — ПРАЙМ. Верховный суд Великобритании может принять решение по делу о золотых резервах Венесуэлы, хранящихся в Банке Англии, в течение нескольких недель, сообщил РИА Новости представитель суда.

По его словам, дело передано для принятия решения после того, как суд выслушал заявления обеих сторон в трехдневных слушаниях.

"Слушания завершены, и теперь мы ожидаем решения. Обычно этот процесс занимает несколько недель", — сказал собеседник агентства.

В Британии пригрозили вернуться к приемам времен Холодной войны

Власти Великобритании неоднократно заявляли, что страна продолжает признавать Национальную ассамблею Венесуэлы под руководством Гуаидо, избранную в 2015 году, а не новый состав парламента, избранный в конце 2020 года.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99%.