ЛОНДОН, 22 июл — ПРАЙМ. Верховный суд Великобритании может принять решение по делу о золотых резервах Венесуэлы, хранящихся в Банке Англии, в течение нескольких недель, сообщил РИА Новости представитель суда.

По его словам, дело передано для принятия решения после того, как суд выслушал заявления обеих сторон в трехдневных слушаниях.

"Слушания завершены, и теперь мы ожидаем решения. Обычно этот процесс занимает несколько недель", — сказал собеседник агентства.

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Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, продолжается в Лондоне уже третий год. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Позднее Апелляционный суд Англии принял сторону Банка Венесуэлы, который обжаловал решение лондонского суда.

Власти Великобритании неоднократно заявляли, что страна продолжает признавать Национальную ассамблею Венесуэлы под руководством Гуаидо, избранную в 2015 году, а не новый состав парламента, избранный в конце 2020 года.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99%.