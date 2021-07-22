ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Госдеп США объявил о совместной договоренности с Германией по "Северному потоку 2": Берлин поможет Киеву в транзитных переговорах с Москвой, организует "зеленый фонд" поддержки, а Вашингтон продолжит противостоять геополитическому характеру трубопровода, в докладе конгрессу предложив санкционную активность.

"Мы должны в середине августа отчитаться конгрессу, рассмотрим вопросы о санкционной активности относительно юридических лиц", — сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.

Антонов напомнил, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ

Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила высокопоставленный представитель госдепартамента США. "Германия согласилась создать для Украины "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для обеспечения эффективного перехода (к возобновляемым энергоносителям), энергоэффективности и энергетической безопасности Украины", — сообщили в госдепе.

Германия первоначально выплатит по меньшей мере 150 миллионов евро и будет работать над тем, чтобы в будущем увеличивать свой вклад как со стороны правительства, так и частного сектора, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве. Помимо этого, Германия также обещала выделить 60 миллионов евро на обеспечение энергетической безопасности Украины, в том числе в сфере кибербезопасности энергетических систем страны и их модернизации.

США ждут, что Германия в ближайшие недели назначит спецпосланника для переговоров о транзите российского газа через Украину, договор будет действовать и после 2024 года, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.

В России оценили американо-германское заявление

Как заявили в госдепе, пакет договоренностей США и Германии будет отвечать на "использование Россией энергии как геополитического оружия и уязвимости таких стран, как Украина, которые полагаются на российский газ и транзитные платежи".

В госдепе сообщили, что в контексте достигнутого соглашения по "Северному потоку 2" Берлин активизирует свои усилия по поддержанию энергорынка Центральной и Восточной Европы, в частности "Инициативы трех морей", а также будет выполнять свои обязательства по поддержанию безопасности энергопоставок на европейском рынке.

Соединенные Штаты рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Германии, а также в трехстороннем формате с ФРГ и Украиной по устранению озабоченностей насчет газопровода "Северный поток 2", заявил представитель госдепартамента высокого ранга.

Пакет мер Германии для поддержки европейского энергорынка станет ответом на угрозы, которые представляет трубопровод.

НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

США не говорят об автоматических санкциях в контексте своего противодействия "Северному потоку 2", соответствующее понятие не применимо к введению ограничительных мер, заявили в госдепе.

Но и предвосхищать свои шаги Штаты не станут. "Мы выбрали не давать России дорожную карту, в том смысле, чтобы они не поняли, как уклониться от наших намерений", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что у Германии, о совместной договоренности с которой было объявлено в среду, есть много инструментов воздействия на национальном уровне и на уровне ЕС и намерение использовать их.

Как подчеркнул представитель госдепа, "Северный поток 2" был практически завершен, когда нынешняя администрация приступила к работе. "Мы согласны, что это российский геополитический проект", — сказал чиновник.

Соединенные Штаты стремятся уберечь Украину от потерь доходов от транзита газа на как можно более долгий срок, заявил в среду высокопоставленный представитель госдепартамента, комментируя достижение договоренностей между США и ФРГ по проекту газопровода "Северный поток 2".

Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

Объявление о предстоящем визите в США президента Украины Владимира Зеленского не связано с обнародованием информации о договоренностях Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2", заявили в госдепе. Приглашение ему было направлено давно, согласовывались только даты. Президента Украины ждут с визитом в Вашингтон 30 августа.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.