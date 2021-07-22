МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало статью главы венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхарда Крумма, в которой он пишет о мечте Европы, которую разрушила Европа, обращает внимание "Лента.ру".

Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

"Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад, не исполнится. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше", — полагает Крумм.

По его словам Европе следует четко сформулировать свои интересы в сфере безопасности и на переговорах заключить взаимовыгодные договоры, хотя это и будет сложной задачей. Но, по его мнению, Германии нужно переходить к активным действиям, чтобы не приходилось пассивно реагировать на реальность.