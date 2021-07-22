В Америке заявили, что пандемия переключилась на непривитых
Президент США Джо Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
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ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден.
"Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто", — сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованного CNN.
Он подчеркнул, что утверждение простое и базовое: "Если ты вакцинирован, ты не будешь госпитализирован, не умрешь". По словам президента США, среди 10 000 недавно умерших от коронавируса 9 950 не были вакцинированы.
Он рассчитывает, что скоро вакцинировать можно будет и детей младше 12 лет. "Я не говорю ученым, что делать", — сказал Байден, отметив, что решение о вакцинации для детей будет принято, когда будет достаточно для того оснований.
По его словам, одобрить использование вакцин для детей могут к началу учебного года.
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