ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден.

"Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто", — сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованного CNN.

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Он рассчитывает, что скоро вакцинировать можно будет и детей младше 12 лет. "Я не говорю ученым, что делать", — сказал Байден, отметив, что решение о вакцинации для детей будет принято, когда будет достаточно для того оснований.

По его словам, одобрить использование вакцин для детей могут к началу учебного года.