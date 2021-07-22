МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден во время общения с гражданами ответил на вопрос о состоянии экономики США после пандемии COVID-19 шуткой про собаку, передает телеканал CNN.

Байден верит экспертам, спокойным за долгосрочную инфляцию в США

"Ваша собака — демократ, могу вам сказать это. Я большой собачник, простите", — сказал президент США американке, которая пришла на встречу со своей собакой, вызвав смех и аплодисменты в зале и забыв о заданном вопросе.