МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Китай отказался следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану, касающемуся второго этапа расследования о происхождении коронавируса. Москва поставила рекорд по средней ипотеке перед обновлением госпрограммы

Как пишет агентство Reuters, с таким заявлением выступил замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь.

Напомним, что на прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил: исключать версию, что COVID-19 распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано. Он призывал Пекин к открытому сотрудничеству и сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения.

Цзэн Исинь, комментируя намерения ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из лаборатории в Поднебесной, обвинил организацию в "политическом позерстве", сообщает агентство Bloomberg.

По мнению замглавы NHC, действия Всемирной организации здравоохранения демонстрируют "высокомерие по отношению к науке".

Группа представителей научного сообщества Китая в ходе брифинга настаивала: вирус, скорее всего, передало человеку какое-то животное через промежуточного носителя.

Глава группы, которая работает с ВОЗ, эпидемиолог Лиан Ваннян отметил, что в лаборатории в Ухане, о которой идет речь, "никогда не было вируса".

"Нам не нужно тратить больше ресурсов на расследование версии об утечке", — подытожил он.