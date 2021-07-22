МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Россия в жалобе в Страсбургский суд обвиняет Украину в дискриминации российских компаний и предпринимателей, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. "Нафтогаз" просит принять Украину в НАТО из-за "Северного потока-2"

Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".

"Жалоба касается следующих основных групп нарушений… — политика дискриминации российских компаний и предпринимателей", — указано в релизе.

Отмечается, что "в результате осуществления политических преследований, введения санкций украинскими властями" ряду крупных российских компаний энергетического, банковского и телекоммуникационного секторов и (или) их дочерним компаниям (например, "Лукойлу", Сбербанку, VS Bank, Проминвестбанку, ВТБ Банку, БМ Банку, "ВКонтакте", "Яндексу" и многим другим организациям) "пришлось прекратить работу на украинском рынке, в связи с чем им причинен существенный материальный ущерб". Украина и Польша намерены продолжить борьбу против "Северного потока-2"

"Кроме того, в августе 2014 года принят закон Украины "О санкциях", обеспечивший основу для последующего произвольного принятия Украиной любых ограничительных мер в отношении предпринимательской деятельности российских компаний и граждан", — говорится в пояснительных документах.

По оценке Генпрокуратуры, "системная административная практика" властей Украины по политически мотивированному преследованию российского бизнеса нарушает нормы о защите собственности и запрете дискриминации, декларируемые в Европейской конвенции по правам человека и протоколам к ней.

При этом международные организации и иностранные государства выделяют Украине деньги на становление демократии, принятие соответствующих стандартам Совета Европы законов, "но улучшений не происходит", полагает российское ведомство.