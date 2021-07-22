МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Австралия придумала, как выйти из торговой войны с Китаем, которая началась с повышения Пекином пошлин на австралийские вина. Теперь, пишет агентство Bloomberg, резко вырос австралийский экспорт в Гонконг. Зарплаты московских строителей растут беспрецедентными темпами

На фоне падения экспорта в материковый Китай на 45% поставки в Гонконг за 12 месяцев выросли на 111% и составили 136,7 миллиона долларов.

При этом Китай все еще остается крупнейшим для Австралии рынком сбыта.

Напомним, что Пекин начал торговый конфликт с Австралией в октябре прошлого 2020 года. Тогда Австралия призвала к международному расследованию ситуацию происхождения коронавируса. В ноябре Пекин прекратил закупку у Австралии ряда товаров, в том числе угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и лобстеров.

Позднее Китай также повысил пошлины на австралийские вина, а после этого — фактически запретил поставки австралийского угля.

Австралия в ответ на это пожаловалась на действия Пекина во Всемирную торговую организацию (ВТО) по ситуации с вином.