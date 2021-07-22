МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В тяжбе с Украиной в ЕСПЧ Россию ожидает "неминуемое поражение" из-за поданной ранее жалобы, считает глава Минюста Украины Денис Малюська. Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

"С правовой точки зрения — их ожидает неминуемое поражение", — заявил представитель ведомства.

По его мнению, поданное Москвой заявление включает в себя "все мифы российской пропаганды".

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Малюськи, заявила, что он "должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами".

Напомним, что ранее в четверг Россия объявила об обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) со своей первой межгосударственной жалобой. Москва выдвинула к Киеву десять претензий, в том числе:

подавление свободы слова,

гибель людей во время Евромайдана в 2014 году,



дискриминация русскоговорящего населения и бизнеса,



блокирование Северо-Крымского канала.

Также в жалобе Россия отмечает, что катастрофа малайзийского Boeing MH17 в 2014 году произошла из-за "незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".