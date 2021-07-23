МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Власти Китая вводят цифровой юань для оплаты электричества для жителей девяти городов, в том числе Шанхай. Китайцы будут оплачивать счета по израсходованной электроэнергии в специальном приложении Народного банка Китая без обязательной привязки к банковской карте или с помощью сканирования кода, пишет китайское финансовое издание Economic Information Daily.

Как сообщает издание, услугу будут также тестировать в Пекине во время Зимних Олимпийских игр 2022 года. Один из собеседников газеты указывает, что услуга знаменует собой новый этап развития и популяризации цифрового юаня.

Напомним, что в июне власти Китая разрешили населению обналичивать цифровые юани через банкоматы.