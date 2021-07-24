Москва, 24 июл — ПРАЙМ. Глава министерства финансов США Джанет Йеллен направила руководству Конгресса письмо с предупреждением об угрозе дефолта и соответствующего "непоправимого ущерба" для национальной экономики в случае. Она отметила, что подобный исход возможен, если до 31 июля законодатели не увеличат или не заморозят лимит госдолга, сообщает информационное агентство CNBC. Над США нависла реальная угроза дефолта

Министр финансов пояснила, что если Конгресс не примет срочных мер, то уже к 1 августа государственный долг США достигнет максимального значения, предусмотренного законодательством. Это значит, что в новом финансовом году, который начнется в США 1 октября, правительство не сможет реализовать уже намеченные планы и выплачивать долги по имеющимся обязательствам. В таком случае, по словам Йеллен, ее ведомство будет вынуждено принять "неотложные меры".

В письме отмечается: в истории США уже были случаи, когда "даже угроза дефолта" наносила серьезный ущерб национальной экономике. Министр отметила, что неблагоприятный исход событий будет серьезным ударом по всей стране в целом и рядовым американцам в частности.

В 2011 году отказ палаты представителей США от повышения лимита государственного долга привел к снижению кредитного рейтинга США и дестабилизации финасовых рынков. По оценкам экономистов, вероятность дефолта низка, однако такой исход событий серьезно подорвет отдельные сферы национальной экономики.